13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Seit Mittwoch, 04.03.26 wird die 13-jährige Klara Luise W. vermisst. Diese war in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Koblenz-Arenberg untergebracht und ist seit gestern Abend unbekannten Aufenthalts.





Klara könnte sich im Bereich Koblenz oder auch in Westerburg aufhalten.



Beschreibung:



kräftige Statur

ca. 1,60m groß

schulterlange braune lockige Haare



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/g0V2F9K eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell