13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst
Seit Mittwoch, 04.03.26 wird die 13-jährige Klara Luise W. vermisst. Diese war in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Koblenz-Arenberg untergebracht und ist seit gestern Abend unbekannten Aufenthalts.



Klara könnte sich im Bereich Koblenz oder auch in Westerburg aufhalten.

Beschreibung:

kräftige Statur
ca. 1,60m groß
schulterlange braune lockige Haare

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/g0V2F9K eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.

