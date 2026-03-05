Klara könnte sich im Bereich Koblenz oder auch in Westerburg aufhalten.
Beschreibung:
kräftige Statur
ca. 1,60m groß
schulterlange braune lockige Haare
Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/g0V2F9K eingesehen werden.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst