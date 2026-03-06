Koblenz
13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst - ERLEDIGUNG
Mit Verweis auf die Pressemitteilung vom 05.03.26 teilt die Polizei mit, dass die 13-jährige Klara Luise W. wohlbehalten angetroffen wurde. Die Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt.

