Koblenz (ots) -
Mit Verweis auf die Pressemitteilung vom 05.03.26 teilt die Polizei mit, dass die 13-jährige Klara Luise W. wohlbehalten angetroffen wurde.
Die Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt.
13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst - ERLEDIGUNG
