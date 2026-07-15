13-jähriges Mädchen aus Diez vermisst – möglicher Aufenthalt im Bereich Andernach

Koblenz (ots) –
Die Vermisste, Aliah B., wurde am Mittag des 14.07.2026 gegen 13:20
Uhr an den Bahnhof nach Diez gefahren. Von dort aus beabsichtigte
Aliah nach Andernach zu fahren.
Am Abend des 14.07.2026 um 20:50 Uhr bestand der letzte Kontakt über
WhatsApp mit der Mutter.
Seit heute Morgen (15.07.2026) war jedoch kein Kontakt mehr möglich.
Am heutigen Tag sollte Aliah wieder nach Hause kommen.
Die bisherigen Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass sich Aliah im
Bereich Andernach aufhalten könnte.
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die o.g. Vermisste in einer
hilflosen Lage befindet. Der Aufenthaltsort ist gegenwärtig
unbekannt.
Personenbeschreibung / Besondere Hinweise
157 cm groß
Normale Statur
Wirkt älter als 13
Schwarze, lange Haare
Bekleidung:
Schwarze Hotpants
Weißes Oberteil
Weiße Hotpants und rotes Oberteil hat sie noch dabei und könnte sie
ebenfalls tragen
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/GgMLSz6 eingesehen werden.
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, insbesondere die KI
Montabaur (kimontabaur.k41(at)polizei.rlp.de) Tel.: 026029226-210
(-212) (-214) oder die Polizeiinspektion Diez
(pidiezwache(at)polizei.rlp.de) Tel.: 064326010
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
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