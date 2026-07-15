13-jähriges Mädchen aus Diez vermisst – möglicher Aufenthalt im Bereich Andernach

Koblenz (ots) –



Die Vermisste, Aliah B., wurde am Mittag des 14.07.2026 gegen 13:20

Uhr an den Bahnhof nach Diez gefahren. Von dort aus beabsichtigte

Aliah nach Andernach zu fahren.

Am Abend des 14.07.2026 um 20:50 Uhr bestand der letzte Kontakt über

WhatsApp mit der Mutter.

Seit heute Morgen (15.07.2026) war jedoch kein Kontakt mehr möglich.

Am heutigen Tag sollte Aliah wieder nach Hause kommen.

Die bisherigen Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass sich Aliah im

Bereich Andernach aufhalten könnte.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die o.g. Vermisste in einer

hilflosen Lage befindet. Der Aufenthaltsort ist gegenwärtig

unbekannt.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

157 cm groß

Normale Statur

Wirkt älter als 13

Schwarze, lange Haare

Bekleidung:

Schwarze Hotpants

Weißes Oberteil

Weiße Hotpants und rotes Oberteil hat sie noch dabei und könnte sie

ebenfalls tragen

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/GgMLSz6 eingesehen werden.



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, insbesondere die KI

Montabaur (kimontabaur.k41(at)polizei.rlp.de) Tel.: 026029226-210

(-212) (-214) oder die Polizeiinspektion Diez

(pidiezwache(at)polizei.rlp.de) Tel.: 064326010



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell