13-jähriges Mädchen aus dem Bereich Neuwied vermisst

Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden.

Es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.



Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden.



Beschreibung:



circa 150 cm groß

schlanke Statur

(zuletzt) rötliche Haare

Augenfarbe blau-grau



Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/icAEj1H eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





