13-jähriges Mädchen aus dem Bereich Neuwied vermisst
Seit dem 17.12.25 wird die 13-jährige Laura F. vermisst. Laura war zuletzt wohnhaft in Neuwied-Oberbieber.

Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden.
Es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.

Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung:

circa 150 cm groß
schlanke Statur
(zuletzt) rötliche Haare
Augenfarbe blau-grau

Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/icAEj1H eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

