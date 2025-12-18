Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden.
Es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.
Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden.
Beschreibung:
circa 150 cm groß
schlanke Statur
(zuletzt) rötliche Haare
Augenfarbe blau-grau
Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/icAEj1H eingesehen werden.
Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
13-jähriges Mädchen aus dem Bereich Neuwied vermisst
Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden.