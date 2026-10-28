12-jähriges Mädchen aus dem Bereich Emmelshausen vermisst

Sie kehrte nach einem vereinbarten Ausgang nicht wie verabredet um 18:20 Uhr zurück in die Wohngruppe. Die entsprechenden Abklärungen von diversen Anlaufadressen verliefen bisher negativ.

Es gibt Hinweise auf Anlaufadressen in Koblenz, Neuwied, Frankfurt, Bad Schwalbach und Nürnberg.

Aktuell liegen keine Hinweise darauf vor, wie sich die Vermisste fortbewegt.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

Verdina ist ca. 1,55 m groß, wiegt ca. 38 kg, ist sehr schlank, hat lange braune Haare. Sie ist aktuell vermutlich mit einer rosafarbenen, regenabweisenden Jacke, einem schwarzen Pullover mit schwarzen Plüschärmeln und Plüschkragen sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/GSPjV1W eingesehen werden.



Bei Antreffen des Kindes bittet die Polizei darum, die Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261/ 92 156 390 oder jede andere Dienststelle zu informieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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