Koblenz
12-jähriges Mädchen aus dem Bereich Emmelshausen vermisst
Symbolbild

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dpa

Seit 25.10.2026 ca. 17:00 Uhr ist die 12-jährige Verdina W. aus der AWO-Mädchenwohngruppe in Emmelshausen abgängig.

Lesezeit 1 Minute

Sie kehrte nach einem vereinbarten Ausgang nicht wie verabredet um 18:20 Uhr zurück in die Wohngruppe. Die entsprechenden Abklärungen von diversen Anlaufadressen verliefen bisher negativ.
Es gibt Hinweise auf Anlaufadressen in Koblenz, Neuwied, Frankfurt, Bad Schwalbach und Nürnberg.
Aktuell liegen keine Hinweise darauf vor, wie sich die Vermisste fortbewegt.
Personenbeschreibung / Besondere Hinweise
Verdina ist ca. 1,55 m groß, wiegt ca. 38 kg, ist sehr schlank, hat lange braune Haare. Sie ist aktuell vermutlich mit einer rosafarbenen, regenabweisenden Jacke, einem schwarzen Pullover mit schwarzen Plüschärmeln und Plüschkragen sowie einer schwarzen Hose bekleidet.
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/GSPjV1W eingesehen werden.

Bei Antreffen des Kindes bittet die Polizei darum, die Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261/ 92 156 390 oder jede andere Dienststelle zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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