- Presseabschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen PKW und Motorrad in Andernach

Dabei übersah die PKW-Fahrerin den 20-jährigen von links kommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer aus Neuwied, sodass beide Fahrzeuge in der Folge im Einmündungsbereich frontal kollidierten.

Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu den Verletzungen können noch keine fundierten Aussagen getroffen werden.

Die Unfallörtlichkeit musste aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 12.000EUR geschätzt.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der 02632-921-0 bei der Polizei in Andernach zu melden.



