-Nachtragsmeldung- Verkehrsunfall auf der A61, Fahrtrichtung Süden, KM 202 vom 16.09.26 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen (Meldungseingang 15:25Uhr)





Der Unfall dürfte sich nach den ersten Ermittlungen wie folgt ereignet haben. Der Kleintransporter ist während der Fahrt auf den vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Nach dem Aufprall hat der Fahrer des Kleintransporters die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist über die Fahrbahn geschleudert. Der nachfolgende PKW konnte nicht mehr ausweichen und ist mit dem Kleintransporter kollidiert.



An dem PKW und dem Kleintransporter entstand erheblicher Sachschaden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Anfangsverdacht, dass der Fahrer des unfallverursachenden Kleintransporters während der Fahrt eingeschlafen ist.



Die Insassen des PKW wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur vorsorglichen weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurden Verfahren wg. fahrlässiger Körperverletzung und Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein vor Ort sichergestellt.



Zwecks Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen und Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei mussten die 3 Fahrstreifen im Bereich der Unfallörtlichkeit über 2 Stunden gesperrt werden.



Aufgrund der Fahrbahnsperrung kam es zu einem zirka 10KM langen Rückstau. Im Stau ereigneten sich während der Sperrung 2 Auffahrunfälle, wobei es lediglich zu leichten Sachschäden kam.



Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizei Mendig



Telefon: 02652-9795-0





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