Vallendar
+++Nachtragsmeldung+++ Brand eines Wohngebäudes in Vallendar (bei Koblenz) - 12 Personen aus Gebäude gerettet
Symbolbild
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dpa

Bezug nehmend zur Erstmeldung von 04:05 Uhr kann nachberichtet werden, dass der Brand des Wohnhauses unter Kontrolle gebracht und das Feuer zwischenzeitlich gelöscht wurde.

Lesezeit 1 Minute

Im Zuge des Einsatzes wurden durch die Einsatzkräfte 12 Personen aus dem Gebäude gerettet. Die Personen erlitten teils Rauchgasvergiftungen und wurden medizinisch versorgt.
Im Einsatz waren mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes. Zudem Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Bendorf und Koblenz 1 sowie des Kriminaldauerdienstes.
Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann nach wie vor keine belastbare Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an. Die Sperrung der B 42 wurde gegen 06:10 Uhr wieder aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Mario Winter, PHK (PvD)

Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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