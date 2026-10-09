+++Nachtragsmeldung+++ Brand eines Wohngebäudes in Vallendar (bei Koblenz) - 12 Personen aus Gebäude gerettet

Im Zuge des Einsatzes wurden durch die Einsatzkräfte 12 Personen aus dem Gebäude gerettet. Die Personen erlitten teils Rauchgasvergiftungen und wurden medizinisch versorgt.

Im Einsatz waren mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes. Zudem Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Bendorf und Koblenz 1 sowie des Kriminaldauerdienstes.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann nach wie vor keine belastbare Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an. Die Sperrung der B 42 wurde gegen 06:10 Uhr wieder aufgehoben.



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