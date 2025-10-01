Zusammen mit der Feuerwehr vor wurde das Objekt aufgesucht. Der Brand konnte im 1. OG bestätigt werden. Alle Bewohner sind stand jetzt aus dem Objekt heraus.
Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation der PI Andernach folgt.
* * * Medienerstinformation * * * Ereignisart : Brand eines Mehrfamilienhauses Ereignisort : 56218 Mülheim-Kärlich, Kurfürstenstraße 55 Uhrzeit : 01.10.2025, 14:45h
