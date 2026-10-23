+++ Erstmeldung +++ Umgestürztes Baugerüst in Nastätten

infolge von Windböen umgestürzt.

Hierdurch wurden mehrere Personen verletzt.

In dem Bereich findet aktuell der Oktobermarkt statt.



Rettungskräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz.

Die Einsatzstelle ist abgesperrt.



Wir bitten von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet...



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (FZ)

Michels, EPHK (PvD)



Telefon: 0261-192156-0

E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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