Nastätten
+++ Erstmeldung +++ Umgestürztes Baugerüst in Nastätten
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Gegen 16:30 Uhr ist ein Baugerüst im Bereich der Bahnhofstraße in Nastätten vmtl.

infolge von Windböen umgestürzt.
Hierdurch wurden mehrere Personen verletzt.
In dem Bereich findet aktuell der Oktobermarkt statt.

Rettungskräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz.
Die Einsatzstelle ist abgesperrt.

Wir bitten von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet...

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
Michels, EPHK (PvD)

Telefon: 0261-192156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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