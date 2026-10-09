Das Gebäude befindet sich im Vollbrand.
Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei mit starken Kräften vor Ort. Die nahegelegene B 42 ist aktuell ist dem Bereich wegen der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.
Es wird darum gebeten, die Einsatzstelle weiträumig zu umfahren.
Zu Personen- und Gebäudeschäden sowie zur Brandursache kann aktuell (wegen der noch laufenden Löscharbeiten) keine Aussage getroffen werden.
Wir bitten von Nachfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
A. Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261 92156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
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+++Erstmeldung+++ Brand eines Wohngebäudes in Vallendar (bei Koblenz)
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