Vallendar
+++Erstmeldung+++ Brand eines Wohngebäudes in Vallendar (bei Koblenz)
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Freitag, den 09.10.2026, gegen 03:45 Uhr, brach ein Brand in einem Wohngebäude am Rheinufer in Vallendar aus.

Lesezeit 1 Minute


Das Gebäude befindet sich im Vollbrand.
Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei mit starken Kräften vor Ort. Die nahegelegene B 42 ist aktuell ist dem Bereich wegen der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.
Es wird darum gebeten, die Einsatzstelle weiträumig zu umfahren.
Zu Personen- und Gebäudeschäden sowie zur Brandursache kann aktuell (wegen der noch laufenden Löscharbeiten) keine Aussage getroffen werden.
Wir bitten von Nachfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
A. Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261 92156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren