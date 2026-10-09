+++Erstmeldung+++ Brand eines Wohngebäudes in Vallendar (bei Koblenz)



Das Gebäude befindet sich im Vollbrand.

Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei mit starken Kräften vor Ort. Die nahegelegene B 42 ist aktuell ist dem Bereich wegen der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Es wird darum gebeten, die Einsatzstelle weiträumig zu umfahren.

Zu Personen- und Gebäudeschäden sowie zur Brandursache kann aktuell (wegen der noch laufenden Löscharbeiten) keine Aussage getroffen werden.

Wir bitten von Nachfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (FZ)

A. Michels, EPHK (PvD)

Telefon: 0261 92156-0

E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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