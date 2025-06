Zwei Heckenbrände - Warnung vor unsachgemäßem Einsatz von Gasbrennern

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Mayen kam es am gestrigen Tag zu zwei Bränden die durch unsachgemäße Unkrautentfernung mittels Gasbrennern verursacht wurden.



In der nahen Vergangenheit kam es zu weiteren Fällen wodurch erheblicher Sachschaden entstand.



Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger: Verzichten Sie bei trockener Witterung auf den Einsatz offener Flammen oder gasbetriebener Geräte zur Unkrautentfernung. Nutzen Sie alternative, sichere Methoden und informieren Sie sich über mögliche Gefahren.



