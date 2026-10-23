Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

E-Scooters informiert.



Die Ermittlungen vor Ort ergaben, das zwei Jugendliche mit dem E-Scooter im Bereich des Platanenwegs/Auf den Steinen unterwegs waren und aufgrund eines Fahrfehlers, möglicherweise in Verbindung mit vorherigem Konsum von Betäubungsmitteln, zu Boden stürzten. Hierdurch wurde die weibliche Jugendliche, die keinen Helm trug, leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Dieses konnte sie nach erfolgter Untersuchung umgehend wieder verlassen. Der männliche Jugendliche blieb unverletzt.



Im Nachgang bezichtigten beide sich gegenseitig, den E-Scooter gesteuert zu haben.



Der Verkehrsunfall soll durch eine Anwohnerin beobachtet worden sein. Die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler bittet daher darum, dass diese oder auch andere Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizei in Verbindung setzen mögen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 0261/103 57399





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