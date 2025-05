Zeugenaufruf zu einem Brandgeschehen in einem Waldgebiet bei Fuchshofen

Fahrradweg bei Fuchshofen (ots) - Am Mittwoch den 14.05.2025 um 16:39 Uhr wurde die Polizeiinspektion Adenau über den Brand eines Holzstapels in Kenntnis gesetzt, welcher sich am Fahrradweg in der Verlängerung des Bahnhofswegs in Fuchshofen befindet.