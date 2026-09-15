Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

Polch, Vor Geisenach (ots) - Am heutigen Tag, Dienstag, den 15.09.2026, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz der DM-Drogerie eine Verkehrsunfallflucht.





Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der bisher unbekannte Unfallverursacher beim Ein-/Ausparken den daneben parkenden Pkw beschädigt haben.

Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache, insbesondere zum Unfallhergang, Unfallverursacher sowie zum verursachenden Fahrzeug, tätigen könne, werden gebeten sich mit der Polizei Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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PHK Schmitz



Telefon: 02651-801-0





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