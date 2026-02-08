Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht - Verkehrsschilder umgefahren





Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine Fahrbahninsel mit für beide Fahrtrichtungen aufgestellten Verkehrszeichen "Rechts Vorbei" (rundes blaues Verkehrsschild mit Rechtspfeil)frontal überfuhr. Hierbei wurden die beiden Verkehrszeichen umgefahren und beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer samt Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund der Spurenlage dürfte der Beschuldigte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte Polch fortgesetzt haben.



An der Verkehrsunfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile des verkehrsunfallverursachenden Fahrzeugs aufgefunden werden. Der Pkw dürfte somit im Frontbereich einen massiven Sachschaden aufweisen.

Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Verkehrsunfallverursacher um einen Pkw, Ford Fiesta, handeln.



Weitere Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.



Der mutmaßliche Unfallzeitpunkt dürfte in den frühen Morgenstunden des 08.02.2026 einzugrenzen sein.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen sowie zu dem Verkehrsunfallverursacher/Pkw tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.



