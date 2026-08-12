Polizeidirektion Mayen
Zeugenaufruf- Verkehrsunfallflucht B 258 Dorselermühle/Nürburgring

Symbolbild

dpa

Müsch B 258 (ots) - Am Mittwoch den 12.08.2026 kam es gegen 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 258 zwischen Müsch und Ahrdorf.

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Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr aus Richtung Ahrdorf in Fahrtrichtung Müsch/Nürburgring. Im Bereich der Dorselermühle überholte dieser mit seinem Porsche zwei Fahrzeuge. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer sah den Überholenden im letzten Moment und fuhr rechtsseitig in einen Graben, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Es entstand Sachschaden.

Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Nürburgring. Es soll sich um einen grauen Porsche GT3 RS, in grau mit einem Rallye-Streifen im Bereich der Motorhaube, gehandelt haben.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher und zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (02691-9250) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

PK'in A.Schneider

Telefon: 02691-925-0


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