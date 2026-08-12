Zeugenaufruf- Verkehrsunfallflucht B 258 Dorselermühle/Nürburgring





Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr aus Richtung Ahrdorf in Fahrtrichtung Müsch/Nürburgring. Im Bereich der Dorselermühle überholte dieser mit seinem Porsche zwei Fahrzeuge. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer sah den Überholenden im letzten Moment und fuhr rechtsseitig in einen Graben, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Es entstand Sachschaden.



Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Nürburgring. Es soll sich um einen grauen Porsche GT3 RS, in grau mit einem Rallye-Streifen im Bereich der Motorhaube, gehandelt haben.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher und zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (02691-9250) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



PK'in A.Schneider



Telefon: 02691-925-0





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