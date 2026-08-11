Polizeidirektion Mayen
Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht ALDI Parkplatz
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Polch, Vor Geisenach (ots) - Am Montag, den 10.08.2026, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem ALDI Kundenparkplatz in Polch.

Lesezeit 1 Minute



Im Zuge dessen kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken mit dem geparkten Pkw der Geschädigten.
Bei dem Pkw des Geschädigten handelte es sich um eine grauen Skoda Octavia mit dem Kfz-Kennzeichen aus dem Zulassungsabschnitt "MH"(Mülheim an der Ruhr).

Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Konkrete Hinweise zum Fahrzeug des Beschuldigten liegen nicht vor.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang sowie zum Unfallverursacher tätigen können, werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle (PI Mayen, Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

PHK C. Schmitz

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren