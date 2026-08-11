Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht ALDI Parkplatz





Im Zuge dessen kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken mit dem geparkten Pkw der Geschädigten.

Bei dem Pkw des Geschädigten handelte es sich um eine grauen Skoda Octavia mit dem Kfz-Kennzeichen aus dem Zulassungsabschnitt "MH"(Mülheim an der Ruhr).



Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Konkrete Hinweise zum Fahrzeug des Beschuldigten liegen nicht vor.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang sowie zum Unfallverursacher tätigen können, werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle (PI Mayen, Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



PHK C. Schmitz



Telefon: 02651-801-0





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