Thür, Breitsteinstraße
Zeugenaufruf - Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Donnerstag, den 29.10.2026, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Thür im Bereich der Breitsteinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.



Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich im Begegnungsverkehr. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden. Es wurden keinerlei Fahrzeuginsassen verletzt.

Zur abschließenden Ermittlung des Unfallhergangs werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten sich mit der Polizei Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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