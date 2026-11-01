Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich im Begegnungsverkehr. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden. Es wurden keinerlei Fahrzeuginsassen verletzt.
Zur abschließenden Ermittlung des Unfallhergangs werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten sich mit der Polizei Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
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Zeugenaufruf - Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw