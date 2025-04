Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Personenschaden / Verkehrsunfallflucht

Der fließende Verkehr kam in Fahrtrichtung des Nürburgring kurzzeitig ins Stocken, sodass mehrere Fahrzeuge nacheinander stark abbremsen mussten. Dadurch fuhr ein Motorradfahrer auf einen vorausfahrenden PKW auf und wurde dabei schwer verletzt.

Ursächlich für den stockenden Verkehr könnte ein auf der Fahrbahn stehender PKW, mutmaßlich ein dunkler BMW, gewesen sein, der sich unmittelbar nach dem Verkehrsunfall von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Nürburgring wieder entfernte.



Der verletzte Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Dieser wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Die Polizei Adenau bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Pkw geben können, sich unter den unten genannter Erreichbarkeiten zu melden.



