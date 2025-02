Zeugenaufruf: Verkehrsgefährdung auf der B9 bei Bad Breisig

Am Sonntag, den 16.02.2025, gegen 17:36 Uhr wurde der Polizei in Remagen ein PKW mit unsicherer Fahrweise gemeldet.

Der gold/braune PKW Dacia befuhr die B9 bei Bad Breisig in Fahrtrichtung Sinzig in Schlangenlinien. Nach Zeugenangaben sei der PKW hierbei mehrmals auf die Gegenspur gefahren und habe vermutlich auch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zudem soll er auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn der B9 beide Fahrstreifen genutzt haben, sodass er somit den Verkehr in selbiger Fahrtrichtung ebenfalls gefährdet haben könnte. Das Fahrzeug konnte schließlich in Sinzig einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche durch den PKW gefährdet wurden, werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Remagen unter der Telefonnummer 02642-9382-0 zu melden.



