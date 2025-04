Zeugenaufruf - Polizeiliche Verfolgungsfahrt / Gefährdung des Straßenverkehrs

Am heutigen Tag, Samstag, den 26.04.2025, gegen 16:30 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizei Adenau einen grauen Renault Megane (älteres Modell) aus dem Kfz-Zulassungsbezirk Ahrweiler in der Ortslage Wimbach (Hauptstraße/Auf dem Tempel) einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.





Beim Erblicken des Streifenwagens entzog sich der verantwortliche Fahrzeugführer der Verkehrskontrolle.



Bei der polizeilichen Verfolgungsfahrt wurden die Ortslagen Wimbach, Kottenborn sowie Barweiler mit stark überhöhter Geschwindigkeit passiert.



Letztlich konnte der Pkw gegen 16:45 Uhr auf einen Feldweg, angrenzend zur K18, in der Gemarkung Barweiler gestoppt werden.



Der Fahrzeugführer stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss.



Anschließend wurde der Beschuldigte zur Polizei Adenau verbracht und diesem eine Blutprobe entnommen. In diesem Zusammenhang wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, sowie weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

PHK C. Schmitz



Telefon: 02691-9250





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell