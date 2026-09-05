Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht





In diesem Zusammenhang kollidierte der bisher unbekannte Unfallverursacher beim Ein-/Ausparken mit dem daneben parkenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Gegenüber dem geschädigten Fahrzeughalter machte sich nach dem o.g. Unfallgeschehen ein Verkehrsunfallzeuge auf sich aufmerksam. Demnach soll es sich bei dem Pkw des Unfallverursacher um einen schwarzen Volvo XC60 handeln. Ein Kfz-Kennzeichen konnte seitens des Zeugen nicht abgelesen werden.

Die Personalien des Zeugen sind bisher nicht bekannt.



Der bisher unbekannte Verkehrsunfallzeuge sowie etwaige Zeugen der o.g. Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich mit der Polizei Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



PHK C. Schmitz



Telefon: 02651-801-0





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