Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit gestürztem Motorradfahrer

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Unfall durch eine größere Fahrzeugkolonne, bestehend aus mehreren Sportwagen beziehungsweise getunten Fahrzeugen verursacht worden sein, indem das letzte der Fahrzeuge eine Linkskurve in Fahrtrichtung Kalenborn schnitt und dabei einem Motorradfahrer, der sich in Fahrtrichtung Altenahr befand, auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Motorradfahrer wich daraufhin nach links auf die Gegenfahrspur aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Er zog sich durch die Kollision leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Die Fahrzeugkolonne, inklusive dem verursachenden PKW, fuhr ohne anzuhalten in Fahrtrichtung BAB61 weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu einem oder mehreren Fahrzeugen, insbesondere Kennzeichen der Fahrzeugkolonne machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der 0261/10357399 zu melden.



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Max-Planck-Straße 2

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261/10357399





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