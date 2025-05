Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L113

Am Mittwoch den 28.05.2025, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der L113 zwischen den Ortslagen Metternich und Hatzenport ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW vom Typ Toyota Yaris.

Im Begegnungsverkehr kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der unfallverursachende PKW von der Örtlichkeit. Am Linienbus entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich nach bisheriger Spurenauswertung um einen brauen Toyota Yaris, Baujahr 2014-2020. Sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten PKW, sowie dem Unfallgeschehen werden an die Polizeiinspektion Mayen, unter der Rufnummer 02651-8010, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0





