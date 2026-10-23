Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz in Mayen

Am 23.10.2026 kam es zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Polcherstraße 87 in 56727 Mayen zu einem Verkehrsunfall.



Hierbei kollidierte ein mutmaßlich rotes Fahrzeug mit dem ordnungsgemäß geparkten silbernen/grauen PKW der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich bei der Polizei zu melden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2

56727 Mayen



Telefon: 02651-801-0





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