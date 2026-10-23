Hierbei kollidierte ein mutmaßlich rotes Fahrzeug mit dem ordnungsgemäß geparkten silbernen/grauen PKW der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich bei der Polizei zu melden.
Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Telefon: 02651-801-0
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Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz in Mayen