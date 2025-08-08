Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung durch Falschfahrer

Zubringer) bei Mayen informiert. Ein Kleinwagen mit Bonner Kennzeichen befuhr die Kraftfahrstraße, welche dort über baulich getrennte Richtungsfahrbahnen verfügt, in falscher Fahrtrichtung von der Anschlussstelle Mayen an der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Mendig. Dabei ist es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem vollbesetzten PKW gekommen, welcher die Kollision im letzten Moment durch Warnung eines aufmerksamen Lastwagenfahrers und einem Ausweichmanöver verhindern konnte. Der Falschfahrer, welcher wohl wendete und in Richtung der BAB 48 weiterfuhr, konnte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Falschfahrer machen können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Polizeiinspektion Mayen

