Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Pkw in Sinzig

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13.14. Oktober 2026, kam es in der Innenstadt von Sinzig, unter anderem im Bereich der Barbarossastraße und dem Parkplatz Harbach-/Ausdorferstraße, zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Pkw durch bislang unbekannte Täter.

Sinzig (ots) -



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13./14. Oktober 2026, kam es in der Innenstadt von Sinzig, unter anderem im Bereich der Barbarossastraße und dem Parkplatz Harbach-/Ausdorferstraße, zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Pkw durch bislang unbekannte Täter. Die Polizei Remagen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Remagen (02642/93820) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

-Polizeiinspektion Remagen-

Mies, PHK



Telefon: 02642-93820





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