Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Ein silberner/grauer Personenkraftwagen (Pkw), Kombi, mit Kennzeichen aus dem Zulassungskreis Cochem (COC) soll hierbei im Zeitraum 14:40 bis 15:00 Uhr einen blauen VW Golf, mit Kennzeichen aus dem Zulassungskreis Trier-Saarburg (SAB), über eine längere Strecke verfolgt und genötigt haben. Die Fahrt erstreckte sich über die Bundesstraße 262 von der Bundesautobahn 48 kommend in die Mayener Innenstadt. Im Bereich der Bundesstraße soll der silberne/graue Pkw dem vorausfahrenden Pkw dauerhaft dicht aufgefahren sein und mehrfach gehupt haben.

Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Fahrt mit aufdringlicher Fahrweise und möglichen auffälligen Fahrmanövern über die Polcher Straße in den Bereich der Straße "Habsburgring" und "Im Möhren".

Zeugen, welche sich an den beschriebenen Pkw erinnern und Angaben zur Fahrweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.



