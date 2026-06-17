Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochvormittag, dem 17.06.2026, kam es im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 12:20 Uhr in der Königsbergstraße in 56727 Mayen zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein geparkter Audi A1 Sportback im Bereich der vorderen linken Fahrzeugtür beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Derzeit werden der unbekannte Fahrzeugführer sowie mögliche Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



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Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen.wache@polizei.rlp.de





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