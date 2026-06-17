Mayen, Königsbergstraße
Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Mittwochvormittag, dem 17.06.2026, kam es im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 12:20 Uhr in der Königsbergstraße in 56727 Mayen zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein geparkter Audi A1 Sportback im Bereich der vorderen linken Fahrzeugtür beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Derzeit werden der unbekannte Fahrzeugführer sowie mögliche Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren