Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
J. Wöll, PK
Telefon: 02691/ 925-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung in der Campinganlage Stahlhütte
Unbekannte Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Gebäude und beschädigten in nahezu jedem Gebäuderaum das Inventar. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an der Campinganlage gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.