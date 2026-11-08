Zeugenaufruf - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ochtendung (ots) -



Am Freitag, den 06.11.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es im Rahmen von Absperrmaßnahmen anlässlich des St.-Martin-Umzuges in Ochtendung zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.



In diesem Zusammenhang sperrten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ochtendung den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Plaidter Straße/Oberpfortstraße um die Durchführung des o.g. St.-Martin-Umzuges zu gewährleisten.



Hierbei versuchte ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Maifeld mit seinem PKW (weißer BMW) aus dem Kfz-Zulassungsabschnitt Mayen-Koblenz (MYK) die Absperrung zu umfahren.

Trotz mündlicher Aufforderung einer Einsatzkraft der Feuerwehr setzte der verantwortliche Fahrzeugführer seine Fahrt unvermittelt fort. In Folge dessen wurde eine eingesetzte Kraft der Feuerwehr angefahren und stürzte auf die Fahrbahn.



Eine weitere medizinische Behandlung des Geschädigten war nicht notwendig und Bedarf der weiteren Abklärung.



Gegen den beschuldigten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur dem vorliegenden Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



PHK C. Schmitz



Telefon: 02651-8010





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell