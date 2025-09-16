Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete dies und sprach die Verursacherin an. Im Anschluss entfernte sich die Zeugin von der Örtlichkeit, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere die oben genannte Zeugin, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete dies und sprach die Verursacherin an. Im Anschluss entfernte sich die Zeugin von der Örtlichkeit, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere die oben genannte Zeugin, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.