Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am 08.09.2025 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall vor der Lebenshilfe in Mayen, Alte Hohl 20. Ein PKW soll beim Einparken einen parkenden PKW touchiert haben.

Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete dies und sprach die Verursacherin an. Im Anschluss entfernte sich die Zeugin von der Örtlichkeit, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere die oben genannte Zeugin, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



