Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht in Kaisersesch

Am Freitag, den 30.05.2025 kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Hambucher Straße in Kaisersesch, hinter dem Lokal "Q-Ba".

Womöglich wurde beim Ein-/Ausparken ein Roller so touchiert, dass dieser umfiel. Am Roller entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Tatfahrzeug machen können.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem telefonisch in Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0.



