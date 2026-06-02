Alflen
Zeugen gesucht - Opferstock in Kirche aufgebrochen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Zeit von Samstag, den 30.05.2026, bis zum Abend des Sonntags, des 31.05.2026, wurden in der St. Johannes Kirche in Alflen zwei Opferstöcke gewaltsam aufgebrochen.

Bereits in der Vergangenheit wurden die Opferstöcke der Kirche mehrfach angegangen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Cochem in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984/0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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