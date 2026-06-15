Zeugen gesucht nach Fahrraddiebstahl auf dem Campingplatz in Pommern

Bislang unbekannte Täter entwendeten nach bisherigem Stand 4 E-Bikes. Bei einem weiteren E-Bike bauten die Täter das Vorderrad aus und nahmen dieses ebenfalls mit. Bei den Fahrrädern handelt es sich um 3 Mountain-Bikes und 1 Trekkingrad. Die Fahrräder waren zum Zeitpunkt der Tat mit Schlössern gesichert.

Wurden in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingplatzes beobachtet?

Können Hinweise zum Verbleib der 4 E-Bikes oder des entwendeten Vorderrads gegeben werden?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/9840 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-9840

POK Meurer





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell