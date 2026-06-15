Pommern
Zeugen gesucht nach Fahrraddiebstahl auf dem Campingplatz in Pommern
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht vom Sonntag 14.06.2026 auf Montag, den 15.06.2026 kam es auf dem Campingplatz in Pommern/Mosel zum Diebstahl von mehreren E-Bikes.

Bislang unbekannte Täter entwendeten nach bisherigem Stand 4 E-Bikes. Bei einem weiteren E-Bike bauten die Täter das Vorderrad aus und nahmen dieses ebenfalls mit. Bei den Fahrrädern handelt es sich um 3 Mountain-Bikes und 1 Trekkingrad. Die Fahrräder waren zum Zeitpunkt der Tat mit Schlössern gesichert.
Wurden in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingplatzes beobachtet?
Können Hinweise zum Verbleib der 4 E-Bikes oder des entwendeten Vorderrads gegeben werden?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/9840 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671-9840
POK Meurer


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren