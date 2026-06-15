Zeugen gesucht nach Fahrraddiebstahl auf dem Campingplatz in Pommern

Bislang unbekannte Täter entwendeten nach bisherigem Stand 4 E-Bikes. Bei einem weiteren E-Bike bauten die Täter das Vorderrad aus und nahmen dieses ebenfalls mit. Bei den Fahrrädern handelt es sich um 3 Mountain-Bikes und 1 Trekkingrad. Die Fahrräder waren zum Zeitpunkt der Tat mit Schlössern gesichert.
Wurden in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingplatzes beobachtet?
Können Hinweise zum Verbleib der 4 E-Bikes oder des entwendeten Vorderrads gegeben werden?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/9840 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671-9840
POK Meurer
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Bislang unbekannte Täter entwendeten nach bisherigem Stand 4 E-Bikes. Bei einem weiteren E-Bike bauten die Täter das Vorderrad aus und nahmen dieses ebenfalls mit. Bei den Fahrrädern handelt es sich um 3 Mountain-Bikes und 1 Trekkingrad. Die Fahrräder waren zum Zeitpunkt der Tat mit Schlössern gesichert.