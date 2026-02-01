Zeugen gesucht - Mehrere PKW-Aufbrüche am Mitfahrerparkplatz Niederzissen

Am Samstag, den 31.01.2026 hat eine bislang unbekannte Täterschaft in den Abendstunden insgesamt acht PKW auf dem Mitfahrerparkplatz Niederzissen aufgebrochen.



Die unbekannte Täterschaft hat an allen Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und sich so Zugang in die Fahrzeuge verschafft. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 4000EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Remagen unter 02642/9382-0 oder PIRemagen@polizei.rlp.de zu melden.



