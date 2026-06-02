Zeugen gesucht- Automat aufgebrochen

Am 29.05.2026 um 23:30 Uhr wurde im Bereich des Ahrweiler Winzer-Vereins ein mit Fleischprodukten gefüllter Automat angegangen.

Die bislang unbekannten Täter erbeuteten hierbei eine mittlere dreistellige Bargeldsumme.



Die Polizei bittet Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



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