Die vermeintlichen Polizeibeamten gaben sich als Angehörige der Polizeidienststelle Euskirchen und Mayen aus. Im Gespräch versuchten diese an die persönlichen Daten der Geschädigten zu gelangen. Sie erzählten den Geschädigten oftmals, dass man im Bereich der Wohnanschrift Täter gefasst habe. Zwei Personen seien jedoch auf der Flucht. Es folgte die Frage nach Wertgegenständen.

Durch die Geschädigten wurde der Versuch eines Betrugs erkannt.

Die Polizei Adenau möchte nochmals sensibilisieren, dass keinerlei persönliche Daten über das Telefon preisgegeben werden sollen. Die Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen bei Ihnen zu Hause. Seien Sie misstrauisch und hinterfragen Sie solche und auch andere Anrufe mit ähnlichen Legenden. Denken Sie daran, das Telefonat kann jederzeit durch Sie beendet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau



02691-9250

A.Schneider PK'in





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