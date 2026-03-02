Kempenich
Wohnungseinbrüche in Kempenich - Polizei bittet um Hinweise
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum von Samstag, 28.02.2026, bis Sonntag, 01.03.2026, kam es in Kempenich zu zwei Wohnungseinbrüchen.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Wohnobjekten und entwendeten Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kempenich wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651 / 801-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle

Telefon: 02651-801-302


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren