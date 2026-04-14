Lonnig
Wohnungseinbruch in Lonnig - Zeugen gesucht
Symbolbild
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dpa

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Freitag, 10.04.2026, auf Samstag, 11.04.2026, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lonnig.

Die Tat ereignete sich in der Straße "Hinter Leyhof".

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder auf privaten Überwachungskameras entsprechende Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mayen zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651/801-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle

Telefon: 02651-801-302


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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