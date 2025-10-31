Wohnungseinbruch in Kaisersesch

Am Donnerstag, 30.10.25 kam es in der Zeit von 09.20 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Kaisersesch, Pommerbachstraße.

Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Es wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.

Wer hat im Bereich Kaisersesch verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet?



Rückfragen bitte an:



Kriminalpolizei Mayen

Hahnengasse 11

56727 Mayen

02651-801-0

kimayen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell