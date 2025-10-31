Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Es wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.
Wer hat im Bereich Kaisersesch verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet?
Rückfragen bitte an:
Kriminalpolizei Mayen
Hahnengasse 11
56727 Mayen
02651-801-0
kimayen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Wohnungseinbruch in Kaisersesch
Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Es wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.