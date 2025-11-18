Im Zuge erster Anwohnerbefragungen wurde ein Pkw mit SU-Kennzeichen in Tatortnähe gemeldet. Ein möglicher Zusammenhang mit der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Die Kriminalinspektion Mayen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Samstagabend im genannten Wohngebiet.
Hinweise werden unter der Rufnummer 02651-801-0 entgegengenommen.
Wohnungseinbruch in Grafschaft-Lantershofen