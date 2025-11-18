Wohnungseinbruch in Grafschaft-Lantershofen

Am Samstagabend, dem 15.11.2025, drangen unbekannte Täter im Bereich Zum Forstberg / August-Dörner-Ring in Grafschaft-Lantershofen über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen.





Im Zuge erster Anwohnerbefragungen wurde ein Pkw mit SU-Kennzeichen in Tatortnähe gemeldet. Ein möglicher Zusammenhang mit der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Die Kriminalinspektion Mayen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Samstagabend im genannten Wohngebiet.

Hinweise werden unter der Rufnummer 02651-801-0 entgegengenommen.



