Wohnungseinbruch in Grafschaft-Bengen - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich eines freistehendes Einfamilienhauses in der Gimminger Straße und versuchten zunächst vergeblich, über die Terrassentüre in das Haus zu gelangen. Anschließend begaben sich die Täter zur Haustür und hebelten diese auf. Zuvor wurde noch die Außenbeleuchtung gewaltsam außer Betrieb gesetzt. Sodann wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht.

Da sich die Täter vom rückwärtigen Bereich zur Haustür begaben hofft die Polizei auf Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, welche sich, auch auf den Feldwegen hinter der Gimminger Straße, aufhielten.

Hinweise werden an die Kriminalinspektion Mayen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Kriminalinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell