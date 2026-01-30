Wohnungseinbruch im Stadtzentrum Bad Neuenahr - Polizei bittet um Hinweise

Die Tat ereignete sich im Bereich der Wadenheimer Straße / Kreuzstraße. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Mayen die Bevölkerung um Mithilfe.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, insbesondere mit drei größeren Taschen oder Rucksäcken, oder auffällige Fahrzeuge (Pkw) im genannten Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651 801-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle
Telefon: 02651-801-302
