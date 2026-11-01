Wohnungsbrand in Kripp - Keine Verletzten, zwei Wohnungen unbewohnbar





Gegen 02:13 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zunächst zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Quellenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte vor Ort hatte sich die Lage jedoch bereits verschärft: Die betroffene Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.



Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.



Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung sind zwei Wohnungen des Hauses bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.



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PHK Floeth



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