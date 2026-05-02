Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Durch Zeugen wurde ein in Flammen stehender Balkon gemeldet, bei welchem auch Gebäudeteile herunterfallen würden. Keiner der insgesamt 37 Bewohner des Gebäudes wurde verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes, welcher sich im vierten Obergeschoss ereignete, befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache zur Entstehung des Feuers ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Feuerwehren Mayen und Kottenheim waren mit insgesamt 38 Kräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 8 Kräften und die Polizei Mayen mit 6 Kräften.

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