Wochenendbericht PI Adenau, 30.05.2025 - 01.06.2025

Drei Personen wurden in diesem Zusammenhang leicht, und zwei weitere schwer verletzt.



Die zwei schwerverletzten 30- und 31-jährigen Männer aus dem Raum Trier überschlugen sich mit ihrem Fahrzeug am 01.06.2025 gegen 14:26 Uhr mehrfach auf der Nürburgring-Nordschleife und mussten anschließend durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack gerettet werden. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht, es besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr.



Am Wochenende herrschte in der Region Adenau wieder ein hohes Besucheraufkommen von Rennsport- und Tuningbegeisterten, wobei durch einzelne Verkehrsteilnehmer ein Fehlverhalten gezeigt wurde, indem zu schnell gefahren oder mit dem Fahrzeug unnötiger Lärm verursacht wurde. Auch im ruhenden Verkehr kam es zu Verstößen. Durch die Polizei Adenau sowie das Ordnungsamt wurden hierzu diverse Verfahren eingeleitet.



