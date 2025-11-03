Wasserrohrbruch führt zu Einschränkungen in der Wasserversorgung

An der B258 in der Gemarkung Mayen kam es am heutigen Abend zu einem Wasserrohrbruch einer Hauptleitung.

Aus diesem Grund wird es in folgenden Gemeinden / Bereichen zu Einschränkungen in der Wasserversorgung kommen:



Ortsgemeinde Monreal(keine Wasser)

Geisbüschhof Mayen (kein Wasser)

Siedlung Cond Mayen (kein Wasser)

Ortsgemeinde Gering (Einschränkung in der Wasserversorgung)

Ortsgemeinde Kollig (Einschränkung in der Wasserversorgung)

Ortsgemeinde Einig (Einschränkung in der Wasserversorgung)



Bislang ist unbekannt wie lange die Störung andauern wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell