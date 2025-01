Vorsicht vor Anrufen falscher Polizeibeamter!!!

Kehrig, Kaifenheim (ots) -



Seit dem 24,.01.2025 sind mehrere Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter erfolgt, die angeben, von der Polizei in Mayen zu sein. Es wird vorgetäuscht, dass in der Nähe des Wohnorts Straftaten begangen oder Personen festgenommen wurden. Die Anrufer versuchen auf diese Art, die angerufenen Personen dazu zu bringen, ihnen Geld oder Wertgegenstände zu übergeben.

Die Polizei in Mayen möchte darauf hinweisen, dass solche Anrufe NICHT von der Polizei erfolgen und bittet die Betroffenen, sofort aufzulegen wenn ein solcher Anruf erfolgt und wenn möglich die Telefonnummer, von der angerufen wird, zu notieren!



